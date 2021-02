Kamera radiowozu podlaskiej grupy Speed nagrała, jak kierowca wyprzedzał TIR-em inny pojazd. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Obywatel Litwy jadąc krajową „ósemką” wyprzedzał na zakręcie i zlekceważył inne przepisy drogowe. Do zdarzenia doszło w miejscowości Chodorówka w powiecie sokólskim. 45-letni kierowca volvo został ukarany mandatem.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy, którego kierowca jadąc krajową „ósemką” wyprzedzał TIR-em na zakręcie inny pojazd. Do zdarzenia doszło we wtorek, po 19, na trasie między Białymstokiem a Augustowem.

Kierowca volvo w miejscowości Chodorówka zdecydował się na ten manewr pomimo zakazu wyprzedzania. Obywatel Litwy zlekceważył przy tym również linię ciągłą i nie zważał na fatalne warunki atmosferyczne. Nie dość, że było już ciemno, to jeszcze trwała śnieżyca. 45-letni pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Na zakręcie i na zakazie. "Wyczyny" litewskiego kierowcy ciężarówki w kamerze SPEEDu https://t.co/frbM2ds7W5 pic.twitter.com/poZBsO10N5 — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) February 12, 2021

„Nieprawidłowe wyprzedzanie, to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Jest to manewr, który może być szczególnie niebezpieczny, ponieważ wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ryzyka i bagatelizuje przepisy. Dlatego policjanci szczególnie uważnie przyglądają się kierowcom, którzy wyprzedzają w nieprawidłowy sposób i powodują zagrożenie na drodze.” – przypominają podlascy policjanci.

Źr. Policja Podlaska