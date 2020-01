Bestialstwo – tylko tak można nazwać czyn, którego dopuścił się 25-letni mieszkaniec Legnicy (woj. dolnośląskie). Podczas imprezy alkoholowej wyrzucił z 9. piętra psa. Sprawca usłyszał zarzut. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce kilka dni temu w Legnicy. W jednym z mieszkań na osiedlu Piekary odbywała się libacja alkoholowa. Jeden z uczestników imprezy wpadł w szał i wyrzucił bezbronnego psa z 9. piętra bloku. Zwierzę nie miało szans na przeżycie.

Wkrótce o zdarzeniu dowiedziała się policja. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzewanych. Ustalili, że sprawcą jest jeden z nich: 25-letni mieszkaniec Legnicy. Kolejne informacje pozwoliły im odtworzyć okoliczności zdarzenia.

Wyrzucił psa z 9. piętra. Szokujące okoliczności zdarzenia

Policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna nie był właścicielem zwierzęcia. Tego dnia odwiedził swoją znajomą i jej partnera. W mieszkaniu panował niewyobrażalny bałagan. Na podłodze znajdowały się zwierzęce odchody. W pewnym momencie 25-latek miał poślizgnąć się na moczu psa. To wyprowadziło go z równowagi. Złapał czworonoga i wyrzucił go przez okno z 9. piętra.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. – Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Przyznał się do zarzucanego mu czynu – powiedział Radosław Wrębiak, szef Prokuratury Rejonowej w Legnicy w rozmowie z portalem legnica.naszemiasto.pl.

25-latek tłumaczył się wybuchem złości, a na swoje „usprawiedliwienie” dodawał fakt, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Wiadomo jednak, że mężczyzna był znany policjantom. Karano go m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu.

W związku z bestialstwem, jakiego dopuścił się 25-latek prokuratura wniosła o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku. Mężczyzna spędzi najbliższe 2 miesiące za kratami.

Źródło: legnica.naszemiasto.pl,