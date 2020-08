View this post on Instagram

Wyjechałam przed 10 dniami, żeby złapać oddech i znaleźć równowagę. Udało mi się to. Niestety, w ostatnich dniach, tuż przed moim powrotem do domu, na nowo poczułam niepokój i smutek. Sznurują nam usta, ciskają nami o ziemię, robią z nami co chcą. Bezwzględnie i brutalnie, jak w epoce, która dawno minęła i miała już nie wrócić. Wstyd mi za taką Polskę. Boję się takiej Polski. Nie chcę się z taką Polską utożsamiać. Chciałabym, żeby nasz kraj był wolnością, tolerancją i miłością. Coraz dalej nam do tych wartości. Zawsze będę stała murem za drugim człowiekiem, który, tak jak ja, chce być wolny, szanowany i kochany. #loveislove #wolność #miłośćniewyklucza #wartości #szacunek #miłość #tolerancja #lgbt #tęczanieobraża #betogether #solidarność #róbmydobro #photooftheday #goldvibe #summeroutfit #summertime #photoshoot #goldmakeup #summer #polskamuzyka #polishmusic #music #muzycznie #wokalistka #polishsinger #aniawyszkoni #rockhouse