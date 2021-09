Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wzrost płacy minimalnej od 2022 roku. Z komunikatu wynika, że w przyszłym roku wyniesie ona aż 3010 złotych brutto, z kolei stawka godzinowa wzrośnie do poziomu 19,70 zł.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy projekt rozporządzenia podwyższającego minimalną stawkę godzinową w roku 2022 do 19,7 zł brutto, oraz płacę minimalną – do 3010 zł brutto” – ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że w momencie przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość płaca minimalna w kraju wynosiła 1750 zł brutto. To wzrost o 58 proc.

„Kolejne lata przyniosły wielkie sukcesy i rozwój gospodarczy Polski, a dzięki solidarnej polityce fiskalnej, którą prowadzimy, owocami tego wzrostu mogą cieszyć się wszyscy Polacy, a nie tylko najbogatsi i wielkie korporacje” – przekonuje Morawiecki.

W ocenie premiera wzrost płacy minimalnej przyczynia się do poprawy losu milionów polskich rodzin. „Nasze cele na kolejne lata są ambitne i zrobimy wszystko, by wynagrodzenia Polaków nadal szybko rosły” – zapowiedział.