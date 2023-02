Poszukiwania leku na choroby nowotworowe, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Naukowcy a Australii prawdopodobnie dokonali przełomowego odkrycia, bo ich badania wskazały substancję, która niszczy komórki rakowe zaledwie w jedną godzinę. Odkrycie nadal wymaga jednak dalszych badań.

Australijscy badacze odkryli, że substancja znajdująca się w jadzie pszczół zabija komórki rakowe niezwykle szybko i skutecznie. Głównym składnikiem jadu, jaki wydziela pszczoła miodna Apis mellifera jest melityna, która odpowiada za uczucie bólu po użądleniu. Sucha masa jadu w 50 procentach składa się z tej substancji. Melitynawykazuje właściwości przeciwgrzybicze, antywirusowe, antybakteryjne i przeciwpasożytnicze.

Kluczem jest jednak odpowiednie stężenie tej substancji. Jeśli zdoła się je osiągnąć, to zaledwie w godzinę giną komórki rakowe potrójnie ujemnego nowotworu piersi, a także komórki dodatniego raka piersi (nowotworu piersi HER2+), który w szybkim tempie doprowadza do przerzutów. Co równie ważne, substancja nie uszkadza zdrowych tkanek.

Badacze podkreślają, jak ważny jest odpowiedni dobór stężenia substancji, bo jeśli zostanie ono przekroczone, to jad nabiera właściwości toksycznych.

„Odkryliśmy, że melityna może całkowicie zniszczyć błony komórek rakowych w ciągu 60 minut i znacznie zmniejszyć częstotliwość przesyłania do komórek rakowych chemicznych sygnałów niezbędnych do ich wzrostu i podziału” – wyjaśnił jeden z autorów badań dr Pilar Blancafort. Badacz zauważył, że melitynę można z powodzeniem zastąpić sztucznym zamiennikiem.

„To bardzo wczesny etap prac. Wiele substancji potrafi zabić komórkę raka piersi w podczas badań in vitro lub u myszy laboratoryjnych. Ale od tych odkryć do powstania skutecznego leku na raka piersi, który będzie można stosować u ludzi, jeszcze daleka droga” – podsumował prof. Alex Swarbrick z Instytutu Badań Medycznych Garvana w Sydney.

Źr. o2.pl