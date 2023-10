Zanim 71-letni Zbysław C. zamordował nożem 5-letniego chłopca, wcześniej groził ekspedientce z pobliskiego sklepu. „Super Express” dotarł do kobiety, która ujawniła, co dokładnie powiedział jej zabójca Maurycego. Wstrząsające słowa.

W środę Polską wstrząsnęła informacja o bestialskim ataku nożownika na dzieci z przedszkola. W wyniku obrażeń zadanych nożem życie stracił 5-letni Maurycy, który najprawdopodobniej padł ofiarą mordu zupełnie przypadkiem.

Zabójca Maurycego, 71-letni Zbysław C., zanim dokonał przerażającej zbrodni, już wcześniej groził innym ludziom tego dnia. M.in. groził mieszkańcom kamienicy, w której mieszkał, że ją wysadzi razem z ludźmi. Przeganiał dzieci z placu zabaw. Prezentował nóż przypadkowo napotkanemu mężczyźnie.

Wśród nich znalazła się również ekspedientka ze sklepu znajdującego się w pobliżu miejsca, w którym doszło do zabójstwa. „Super Express” dotarł do kobiety, która podzieliła się wstrząsającą relacją. Ujawniła, co mówił do niej Zbysław C.

„Podszedł do mnie i powiedział, że nie zabiją mnie papierosy tylko on przyjdzie i on mnie zabije. Powiedziałam do niego: to przyjdź i poszłam do sklepu” – wspomina kobieta, która najwyraźniej nie potraktowała gróźb poważnie.

„Żałuję, że od razu nie zadzwoniłam ma policję, ale minęły dosłownie 3 minuty od tego jak mi groził do zabójstwa. Jak usłyszałam krzyki i płacz, od razu dzwoniłam do dzielnicowego” – wspomina tragiczne chwile pani Natalia.

