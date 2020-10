Rząd chce wprowadzić całkowity zakaz wesel na terenie całej Polski – informują nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Rząd zastanawia się również nad zmianami, które obejmą szkoły podstawowe.

Dziennikarze RMF FM ustalili nieoficjalnie, że jeszcze dziś rząd ma podjąć decyzję w sprawie wesel. W myśl obowiązujących obostrzeń, weselach są obecnie zakazane w strefach czerwonych, natomiast w żółtych są dopuszczalne uroczystości do maksymalnie 20 osób, ale bez zabawy tanecznej.

Teraz rząd prawdopodobnie zastanawia się nad zakazem wesel w całej Polsce. Jak podaje nieoficjalnie RMF FM, decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś, natomiast władze mają ją ogłosić jutro.

To nie wszystko. Rząd rozważa również wprowadzenie kolejnych ograniczeń w szkołach – tym razem mają one dotyczyć szkół podstawowych. Wiele wskazuje na to, że zmiany mogą objąć także kina i teatry, ponieważ ich działalność w obecnym systemie jest nieopłacalna.

Źr.: RMF FM