Reporterzy Wirtualnej Polski przebywali w Zakopanem. Korzystając z okazji postanowili sprawdzić, ile zapłacą za obiad w jednej z lokalnych karczm.

Zakopane to nadal jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Polsce. Wielu naszych rodaków i nie tylko wyjeżdża tam zarówno w lecie, jak i zimie po to, by korzystać z uroków polskich Tatr.

Wyjazd do Zakopanego wiąże się jednak z wydatkami i to sporymi. Jeżeli chcemy stołować się w restauracjach musimy być gotowi na to, by sięgnąć głębiej do portfela. Ceny w lokalach postanowili sprawdzić reporterzy Wirtualnej Polski.

Jakub Bujnik, dziennikarz portalu internetowego, udał się do jednej z lokalnych karczm, w której wraz ze swoim kompanem zamówił obiad dla dwóch osób. Zamówienie składało się z przystawki, dwóch placków po zbójnicku, dwóch deserów oraz dwóch lemoniad.

Cena była wysoka. Okazało się bowiem, że rachunek, który otrzymał Bujnik opiewał na ponad 200 złotych. – Za obiad w karczmie dla dwóch osób zapłaciliśmy 222 zł – powiedział reporter.

Bujnik podkreśla jednak, że nie zawsze jesteśmy skazani na tak wysokie kwoty. – Oferta gastronomiczna w Zakopanem jest bardzo zróżnicowana. Wystarczy zrobić kilka kroków w bok od Krupówek, żeby zjeść obiad dużo taniej – mówi i dodaje, że istnieją restauracje, gdzie za obiad ze schabowym, ziemniakami i surówką przyjdzie nam zapłacić niecałe 30 złotych. Więcej TUTAJ.

