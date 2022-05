Zapadł wyrok ws. rosyjskiego żołnierza, który na Ukrainie zamordował cywila. Tamtejszy sąd nie miał litości dla mężczyzny.

Niedawno strona ukraińska informowała o wszczęciu postępowania sądowego wobec 21-letniego rosyjskiego żołnierza, który zamordował cywila podczas działań wojennych. Mężczyzna to Wadim Szyszymarin, który – zgodnie z przedstawionym materiałem dowodowym – zastrzelił 62-letniego Ołeksandra Szelipowa, mieszkańca wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Rosjanin przyznał się do popełnienia zbrodni.

Podczas procesu 21-latek przepraszał również żonę zabitego mężczyzny i wyglądał na skruszonego. – Szczerze żałuję. Byłem wtedy zdenerwowany, nie chciałem zabić (…) Tak do tego doszło – mówił wówczas.

Teraz w jego sprawie zapadł wyrok. Okazuje się, że Rosjanin nie wyjdzie z więzienia do końca swojego życia. Sąd skazał go bowiem na dożywotnią odsiadkę.

The Kyiv court sentenced the Russian soldier Shishimarin to life imprisonment.



The first convicted Russian occupier. So it will be with everyone. pic.twitter.com/uLarV8Lpy7