Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił dziś ważną decyzję dotyczącą rozwoju polskiej armii. To ogromny krok w stronę powiększenia naszych sił zbrojnych.

Okazuje się, że w ramach polskie armii powstaną dwie nowe dywizje. – Już dziś mogę powiedzieć, że sformujemy dwie dodatkowe dywizje ogólnowojskowe zlokalizowane wzdłuż Wisły, w centralnej części Polski. Docelowo Wojsko Polskie będzie posiadać sześć związków taktycznych z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego – powiedział Mariusz Błaszczak podczas odprawy z najważniejszymi dowódcami naszej armii.

– Na bazie obserwacji tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą, potwierdziło się to co rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz zwierzchnik sił zbrojnych mówili już od dawna. Polska potrzebuje liczebnego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic wojska – stwierdził szef MON.

Szef MON podkreślił, że obserwacje wojny na Ukrainie utwierdziły w przekonaniu, że Wojsko Polskie musi być zdolne do odstraszania i samodzielnej obrony naszego kraju, już od pierwszego dnia konfliktu, w oparciu o własny potencjał obronny. Dlatego jak mówił dalszy rozwój Sił Zbrojnych RP będzie oparty o opracowywany w Ministerstwie Obrony Narodowej dokument „Model 2035”, który wkrótce zostanie zaprezentowany.

„Najważniejsza odprawa kadry kierowniczej”

Podczas odprawy głos zabrał również prezydent Andrzej Duda, który przyznał, że jest to najważniejsze spotkanie z wojskowymi od wielu lat. Ma to rzecz jasna związek z obecną sytuacją geopolityczną.

– To najważniejsza odprawa kadry kierowniczej MON oraz sił zbrojnych od kilkunastu lat. Europa znajduje się w największym kryzysie bezpieczeństwa od czasu zakończenia zimnej wojny, jak był powiedział, że znajduje się w największym kryzysie nawet od zakończenia II wojny. Ten kryzys spowodowany jest zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, co do której nikt w tej chwili nie wie, co będzie dalej oznaczał dla Europy i świata – powiedział Duda.

– Współczesna armia musi być nie tylko nowoczesna, ale i o wiele bardziej liczna niż obecnie. Z satysfakcją podpisałem ustawę o obronie Ojczyzny, zwiększającą nakłady obronne oraz dającą możliwości do zwiększenia liczebności wojska i budowy rezerw. Oczekuję, że założenia ustawy będą systematycznie wdrażane – dodał prezydent.