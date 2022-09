Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” badanie dotyczące tego, jak żyło się Polakom za rządów Donalda Tuska oraz Mateusza Morawieckiego. Są już wyniki sondażu.

Pollster zapytał Polaków o to, jak żyło im się za rządów Donalda Tuska oraz Mateusza Morawieckiego. Ten pierwszy rządził kilka lat temu – od 2007 do 2014 roku, drugi rządzi obecnie. Co sądzą na ten temat respondenci?

Okazuje się, że 53% badanych twierdzi, że dobrze żyło im się w czasie, gdy u władzy pozostawał Donalda Tusk i pełnił funkcję premiera. 47% ankietowanych uważa z kolei, że lepiej jest za premiera Mateusza Morawieckiego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-24 sierpnia 2022 roku. Próba, którą poddano badaniu wyniosła 1029 dorosłych osób – Polaków.

