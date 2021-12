29 grudnia odbyło się spotkanie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej ws. Paulo Sousy. Selekcjoner naszej kadry ogłosił bowiem, że chce odejść z zespołu.

Sprawa Paulo Sousy, który niespodziewanie ogłosił, że zamierza odejść z funkcji trenera reprezentacji Polski rozgrzewa całą Polskę. Na Portugalczyka spadła gigantyczna krytyka. Zarzuca mu się to, że zostawia zespół tuż przed barażami o awans do Mistrzostw Świata w Katarze.

29 grudnia odbyło się oficjalne spotkanie zarządu PZPN, z prezesem Cezarym Kuleszą na czele, ws. Paulo Sousy. Na stronie laczynaspilka.pl opublikowano oficjalny komunikat w tej sprawie. „W dniu 29 grudnia 2021 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej poświęcone w całości omówieniu sytuacji związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousą” – napisano.

Wiele wskazuje jednak na to, że póki co nie dowiemy się wiele więcej. Z komunikatu opublikowanego przez przedstawicieli PZPN wynika bowiem, że polska federacja nie będzie komentować sprawy dopóki ta finalnie się nie rozwiąże. „Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że, w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie, do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Paulo Sousa ma zostać trenerem brazylijskiego zespołu Flamengo Rio de Janeiro. Informacje o zainteresowaniu Portugalczykiem klubów z Ameryki Południowej pojawiały się od kilku tygodni, jednak traktowano je raczej w formie dziennikarskiej „kaczki”. O tym, że kluby z Ameryki Południowej faktycznie chcą zatrudnić Sousę mówił jednak doskonale znający tamten rynek polski dziennikarz, Tomasz Ćwiąkała. Potwierdzał on, że zainteresowanie trenerem naszej kadry nie jest niczyim wymysłem.