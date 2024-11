Zaskakujące słowa Daniela Obajtka dotyczące TVN. Czy były prezes PKN Orlen wie coś więcej na temat sprzedaży tej komercyjnej stacji?

Były prezes PKN Orlen stawił się w czwartek w NIK na przesłuchaniu w sprawie m.in. fuzji Orlenu i Lotosu. Sprawa jest przedmiotem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Obajtek przyznał, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

– Będę walczyć o prawdę i nie pozwolę brukać siebie i członków zarządu tym, co się właśnie wyprawia – oświadczył Obajtek, który zaznaczył jednocześnie, że chętnie odpowie na wszystkie zadawane mu pytania.

W pewnym momencie doszło do utarczki słownej z dziennikarzem stacji TVN24. – Z TVN-em to my sobie zdecydowanie… Powiem panu szczerze, że my się będziemy częściej spotykać, ale już u was niedługo – powiedział Obajtek, a po chwili dodał, że „będzie tam chodził jak do siebie”.

Dziennikarz pytał Obajtka, co ten miał na myśli, jednak były prezes PKN Orlen przyznał, że nie musi się nikomu tłumaczyć. Natychmiast zaczęły się spekulacje dotyczące tego, że po wygranych wyborach przez Donalda Trumpa nie będzie próby blokady sprzedaży stacji podmiotowi sympatyzującego z prawicą. Czy faktycznie do tego dojdzie? Czas pokaże.

