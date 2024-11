Za nami wybory w Stanach Zjednoczonych. Prezydentem-elektem został Donald Trump. Niedawno publicznie pochwalił go prezydent Warszawy – Rafał Trzaskowski.

Tajemnicą poliszynela było, iż w wyborach prezydenckich w USA polityków Koalicji Obywatelskiej bliżej było do Kamali Harris. Świadczą o tym m.in. archiwalne wpisy np. Donalda Tuska, który surowo oceniał sposób działania Donalda Trumpa. Ostatecznie to jednak kandydat Republikanów przekonał do siebie mieszkańców USA i zwyciężył.

Ostatnio głos na temat Trumpa zabrał Rafał Trzaskowski, jeden z liderów Koalicji Obywatelskiej oraz prezydent Warszawy. – Trzeba być nastawionym pozytywnie. Dla nas, i to jest prawdziwa dojrzałość, najważniejsze jest to, że mamy sojusze ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z jedną, czy drugą administracją. I z każdą musimy być gotowi do współpracy – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Poznania.

Co więcej, pochwalił także nowego prezydenta-elekta. Stwierdził bowiem, że choć sposób prowadzenia przez niego polityki może uchodzić za kontrowersyjny, to Trump kieruje się biznesowym podejściem do spraw międzynarodowych.

Trzaskowski nazwał Trumpa „osobą racjonalną” i dodał, że zamierza on kierować swoje wsparcie do tych, którzy sami dbają o własne bezpieczeństwo. To, zdaniem Trzaskowskiego, dobre wieści dla Polski, ponieważ nasze państwo wciąż zwiększa środki na obronność.

