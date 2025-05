W Świerkocinie w woj. lubuskim rozegrały się wstrząsające sceny. Kierowca zatrzymał innego kierowca, który prowadził pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie z zatrzymanego auta wysiadł pasażer z siekierą.

Do szokujących scen doszło w sobotę przed godziną 16:00. Polsat News, powołując się na portal gorzowianin.com, informuje, że jeden z kierowców interweniował, gdy zobaczył peugeota jadącego slalomem.

Sytuacja stała się niebezpieczna. „W momencie, kiedy mężczyzna zatrzymał peugeota i wyciągnął kluczyki ze stacyjki auta, z peugeota wyszedł pasażer z siekierą w ręku, który skierował się w stronę mężczyzny” – powiedziała portalowi młodsza aspirant Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

„Następnie wybił szybę w jego aucie, raniąc odłamkami szkła znajdujące się w środku 8-letnie dziecko. Ranne dziecko zostało przetransportowane do szpitala” – dodała. Po chwili kierowca peugeota wysiadł z auta i zaczął uciekać. Mężczyzna, który go zatrzymał ruszył w pościg i pomimo gróźb z użyciem noża, przy pomocy innych świadków, zdołał go zatrzymać.

40-latek kierujący pojazdem miał w organizmie 3,1 promila, a oprócz tego nie posiadał wymaganych uprawnień. Z kolei jego 52-letni pasażer miał 1,6 promila. Samochód posiadał przy tym zmienioną rejestrację. Obydwaj trafili w ręce policji.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News