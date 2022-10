Jeden z użytkowników TikToka postanowił podzielić się swoją historią, a przy okazji ostrzec wszystkich. Przez kilka dni z rzędu zauważał, że na klamce samochodu jego córki znajduje się opaska zaciskowa. Gdy zwrócił się do policjanta, ten wyjaśnił mu, jak bardzo może być to niebezpieczne.

Mężczyzna wyjaśnił, że jego córka pracuje na nocne zmiany. Z tego powodu często kończy pracę późno w nocy, a następnie – z racji, że mieszka pod miastem – wraca ponad godzinę do domu. Pewnego dnia mężczyzna zauważył, że na klamce jej auta znajduje się opaska zaciskowa.

Za pierwszym razem po prostu ją odciął, ale sytuacja zaczęła się powtarzać. „To już trzeci poranek z rzędu, kiedy znalazłem jeden z nich na jej samochodzie w dokładnie tym samym miejscu. Tylne drzwi pasażera” – mówił. „Nie wiedziałem, co to jest. Po prostu ciągle ją odcinałem” – dodał.

Ostatecznie mężczyzna zwrócił się do swojego brata, który pracuje w policji. Ten nie miał dobrych wieści. Okazało się bowiem, że tego typu opaski umieszczają na samochodach sutenerzy. „Opaska jest znakiem dla każdego, kto jest częścią organizacji handlu seksualnego, albo porywaczem. Daje im znać, że właścicielka samochodu jest bezbronna, sama i jest łatwym celem. Tak więc, jeśli znasz nastoletnie dziewczyny, które wracają późno w nocy, sprawdź ich samochód każdego ranka. Szukaj zacisku lub czegokolwiek, co się wyróżnia. I natychmiast to usuń” – powiedział.

