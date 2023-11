Niektóre z elementów konstrukcyjnych i zabezpieczających są bardzo niepozorne, mimo iż pełnią niezwykle ważne funkcje. Dotyczy to m.in. zawleczek nierdzewnych. Co to takiego, do czego służą te elementy i jakie ich rodzaje można wyróżnić? Dowiedz się więcej o zawleczce nierdzewnej!

Czym jest zawleczka nierdzewna?

Zawleczka nierdzewna to niewielki element wykonany ze zwiniętego lub złożonego drutu, najczęściej o profilu półokrągłym. Dzięki temu powstaje charakterystyczne „ucho”, które służy do umieszczania na wałach, osiach, trzpieniach itp. Zawleczka służy przede wszystkim do zapobiegania przemieszczaniu się elementów maszyn lub urządzeń. Jest to forma zabezpieczenia, która idealnie sprawdza się w przypadku części nieobciążonych siłą osiową lub obciążonych nią jedynie w niewielkim stopniu. Zawleczki są elastyczne i występują w wariantach różniących się budową oraz wielkością.

Jak sama nazwa wskazuje, zawleczka nierdzewna charakteryzuje się też podwyższoną odpornością na korozję. Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej może być z powodzeniem stosowana w tzw. trudnych warunkach – czyli np. w wilgotnych środowiskach.

Gdzie stosuje się zawleczki nierdzewne?

Zawleczki nierdzewne znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je w budowie maszyn i urządzeń. Bardzo często można się z nimi spotkać w przemyśle. Są też używane w rozmaitych instalacjach. Zawleczki nierdzewne stanowią ponadto niezawodne wyposażenie łodzi żaglowych. Służą tam do zabezpieczania wszelkiego rodzaju sworzni np. w ściągaczach napinających wanty lub sztag. Są niezastąpione także przy głównych elementach konstrukcji jachtów, jak oś masztu czy przegub bomu. Idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ustabilizowania połączenia. Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej nie ulegają korozji nawet przy częstym kontakcie z wodą i wilgotnym powietrzem.

Zawleczki nierdzewne służą do zabezpieczania elementów umieszczanych na wałach, osiach, trzpieniach itp. Są stosowane przede wszystkim w maszynach – w tym np. w maszynach rolniczych.

Rodzaje zawleczek nierdzewnych

Zawleczki nierdzewne są produkowane w wielu kształtach. Dzięki temu są przystosowane do rozmaitych zastosowań. Na rynku można znaleźć elementy takie jak:

zawleczka nierdzewna prosta (igiełkowa) – wykonana z drutu o profilu półokrągłym, zagiętego w taki sposób, aby powstało zbliżone kształtem do okręgu „ucho”; końce są proste i dość długie;

– wykonana z drutu o profilu półokrągłym, zagiętego w taki sposób, aby powstało zbliżone kształtem do okręgu „ucho”; końce są proste i dość długie; zawleczka sprężynowa (sprężysta) pojedyncza (inaczej zawleczka rolnicza) – wykorzystywana m.in. w ciągnikach i maszynach rolniczych; o charakterystycznej budowie z okrągłym oczkiem i jednym końcem prostym, a drugim wygiętym w kształt litery w;

– wykorzystywana m.in. w ciągnikach i maszynach rolniczych; o charakterystycznej budowie z okrągłym oczkiem i jednym końcem prostym, a drugim wygiętym w kształt litery w; zawleczka sprężynowa (sprężysta) podwójna – o bardzo podobnym kształcie do zawleczki pojedynczej, ale z oczkiem stworzonym z podwójnej pętli drutu, które zapewnia stabilny i trwały montaż;

– o bardzo podobnym kształcie do zawleczki pojedynczej, ale z oczkiem stworzonym z podwójnej pętli drutu, które zapewnia stabilny i trwały montaż; zawleczka nierdzewna okrągła – służąca m.in. do zabezpieczenia sworzni w ściągaczach; drut tworzy w tym przypadku okrągłą pętlę (pojedynczą lub podwójną).

Każdy z typów zawleczek sprawdza się w innych sytuacjach. Dlatego ich dobór należy powierzyć fachowcom. Najczęściej wybierane są elementy wykonywane według ogólnoświatowych norm – np. DIN lub ISO.

