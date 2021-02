Zbigniew Zamachowski to kolejny polski aktor, który musi mierzyć się z zakażeniem koronawirusem. Jak donosi „Super Express”, przechodzi chorobę poważnie, chociaż nie trafił do szpitala. Wyprowadził się jednak od żony, by jej nie narażać.

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza. Każdego dnia w oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia pojawia się kilka tysięcy nowych zakażeń. Z chorobą musi się mierzyć również wiele znanych osób, teraz dopadła ona Zbigniewa Zamachowskiego.

Jak donosi „Super Express”, stan zdrowia aktora jest bardzo poważny. Zamachowski ma 39 stopni gorączki, jednak nie wymaga hospitalizacji. Przebywa w domu, jednak wyprowadził się, by nie narażać pozostałych członków rodziny.

„SE” podaje, że Zbigniew Zamachowski przeprowadził się do kawalerki na warszawskim Żoliborzu. Dzięki temu nie zaraził między innymi Moniki Zamachowskiej, która również zgłosiła się na test, jednak okazał się on negatywny. „Rzeczywiście, mąż nie czuje się najlepiej. Ma wysoką gorączkę, a ja staram się mu pomagać, wożę jedzenie. Trzymam za niego kciuki. Wszyscy życzymy mu zdrowia” – powiedziała.

Źr.: Super Express