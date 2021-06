Minister Adam Niedzielski poinformował, że w Polsce mamy ok. 80 potwierdzonych przypadków zakażeń wariantem Delta. – Tutaj ryzykiem związanym z Deltą jest to, że według badań, które są przedstawiane na bieżąco, on jest zdecydowanie bardziej zakaźny – powiedział w programie „Gość Wiadomości” TVP.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w środę, że służby walczące z pandemią mają obecnie możliwość szerokiego sekwencjonowania genomu, co oznacza badania pod kątem konkretnego wariantu koronawirusa. Wątek ten poruszył podczas wieczornej rozmowy w „Gościu Wiadomości” w TVP Info.

– W tej chwili mamy coraz to nowsze wyniki badań, które mówią o tym, że nawet ta mutacja Delta czy indyjska wcześniej nazywana, ona również jest pokryta zakresem ochronnym wszystkich szczepień, które są dostępne w Polsce – poinformował.

– W tej chwili mamy blisko 80 zweryfikowanych przypadków zakażeń wariantem Delta. To jest ten najpopularniejszy, jeśli można powiedzieć, wariant alertowy, bo oprócz niego mamy jeszcze brazylijski i południowoafrykański, ale tych mamy bardzo niewiele. To jest poniżej 20 w obu przypadkach – dodał.

W opinii ministra zdrowia najistotniejsze jest jednak śledzenie wariantu Delta. – Tutaj ryzykiem związanym z Deltą jest to, że według badań, które są przedstawiane na bieżąco, on jest zdecydowanie bardziej zakaźny, ale też są niestety wątpliwości co do tego, że jest bardziej „zjadliwy”, jak to się mówi – wyjaśnił.

Niedzielski zwrócił jednak uwagę na pozytywny sygnał płynący z ostatnich danych. – To, że luzujemy od pewnego czasu obostrzenia i nie widać takiego efektu przyspieszenia pandemicznego, to świadczy, że jesteśmy już blisko tego punktu, gdzie ta odporność populacyjna jest już faktem – podkreślił.