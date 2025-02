To będzie 100-150 tysięcy ludzi. To po prostu duże zgrupowanie – ostrzegał Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dał do zrozumienia, że nie wie, czy siły rosyjskie zostaną skierowane na jego kraj, czy dalej np. w stronę Polski. Dr Krzysztof Fedorowicz z Instytutu Europy Środkowej przekonuje, że mamy do czynienia z „grą prezydenta Ukrainy”. O co chodzi?

Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu brytyjskiemu „Guardianowi”. Ukraiński prezydent mówił m.in. o planach rosyjskich przeszkolenia ok. 100-150 tys. żołnierzy. Następnie ostrzegł, że dywizje będą gotowe na inwazję wiosną lub jesienią.

– I w tej chwili mam pytanie: kto powiedział, że zaczną pełnoskalową inwazję ponownie wobec Ukrainy? Będą mogli zacząć w Polsce, na Litwie – ostrzega.

Zełenski: latem na Białoruś zostanie wysłanych 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy mogliby atakować kraje NATO



"Mamy jasne informacje wywiadowcze, że Rosja planuje wysłać wojska na Białoruś tego lata pod pretekstem ćwiczeń wojskowych. Ale to dokładnie to samo, co wówczas,… pic.twitter.com/JdA0QDQ2Mg — Biełsat (@Bielsat_pl) February 15, 2025

Zełenski o zagrożeniu w Europie. Ekspert: Moim zdaniem jest to gra

Do słów prezydenta Ukrainy odniósł się dr hab. Krzysztof Fedorowicz, starszy analityk w Zespole Wschodnim Instytutu Środkowej Europy. Ekspert w rozmowie z o2.pl wskazuje, że Zełenski może celowo kierować uwagę Europy i USA na nowe zagrożenia.

– Oczywiście, może to być element nacisku, wywierania presji na stronę ukraińską lub amerykańską (…) Natomiast moim zdaniem jest to gra ze strony prezydenta Ukrainy, który chce wzbudzić zainteresowanie na innym odcinku – podkreślił.

W tym kontekście przypomina, że ukraińska armia ma poważne problemy. To z kolei wpływa negatywnie na pozycję negocjacyjną tego kraju. Wypowiedź Zełenskiego może być „próbą podbicia stawki i zwrócenia uwagi na to, że zagrożenie może się pojawić zupełnie gdzie indziej”.

"Jako prezydent Ukrainy nie zamierzam akceptować żadnego rosyjskiego ultimatum” – Zełenski. — Artur Micek (@Artur_Micek) February 18, 2025

🗣️ Eksperci wojskowi wyliczyli, że siły zbrojne potrzebne do zabezpieczenia zawieszenia broni na froncie ukraińsko-rosyjskim powinny liczyć 150-160 tys. żołnierzy – mówi Łukasz Wojdyga, Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI. – Wszyscy jednak zdajemy sobie dobrze sprawę, że… pic.twitter.com/vzgLjE5ZSu — Warsaw Enterprise Institute (@FundacjaWEI) February 18, 2025

