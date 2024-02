Wołodymyr Zełenski odpowiedział na wpis Donalda Tuska. Polski premier prawdopodobnie się tego nie spodziewał.

24 lutego minęły dwa lata od kiedy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Rosja najechała Ukrainę, a konflikt trwa do dziś. Naszym sąsiadom pomaga cała Europa, a także Stany Zjednoczone. Walka cały czas się toczy.

Głos ws. zdarzeń, które rozgrywają się na Ukrainie zabrał Donald Tusk. Polski premier zamieścił wpis w serwisie „X”, w którym pogratulował bohaterstwa naszym wschodnim sąsiadom.

– Dwa lata ukraińskiego bohaterstwa. Dwa lata rosyjskiego barbarzyństwa. Dwa lata hańby tych, którzy pozostają obojętni – napisał Tusk na swoim profilu społecznościowym.

Na wpis Donalda Tuska zareagował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Polski premier zapewne nie spodziewał się reakcji Zełenskiego właśnie w takiej formie, czyli poprzez wpis w serwisie „X”.

– Doceniamy silne wsparcie Polski dla Ukrainy od samego początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Bezpieczeństwo naszych narodów jest niepodzielne. Musimy zjednoczyć się, aby pokonać naszego wspólnego wroga – napisał Zełenski.

We appreciate Poland’s strong support for Ukraine since the very onset of Russia’s full-scale war. The security of our nations is indivisible. We must stand together in order to prevail over our common enemy.