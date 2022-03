Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu zwrócił się do Rosjan. Zaapelował do nich między innymi, by odchodzili z pracy i występowali przeciwko rosyjskiej agresji.

Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego wyemitowane zostało w nocy z wtorku na środę. „Obywatele Rosji: kto z was ma dostęp do autentycznych źródeł informacji, może sobie uświadomić, czym zakończy się dla waszego kraju ta wojna – wstydem i ubóstwem, wieloletnią izolacją, represją systemu, który będzie was traktował tak, jak teraz Rosja traktuje nas” – mówił. „Wszyscy pragniemy pokoju i zwycięstwa. Jeszcze trochę i zdobędziemy to, co należy nam się zgodnie z prawem” – dodał.

Prezydent Ukrainy poinformował o śmierci kolejnego rosyjskiego generała. „Nasi bohaterowie bronią Ukrainy na wszystkich kierunkach, gdzie wróg próbuje się przedrzeć. Rosja traci wielu ludzi, co najmniej jeden generał rosyjski dziś zginął” – powiedział.

Zełenski zaapelował do Rosjan, by otwarcie sprzeciwiali się wojnie. „Do urzędników Federacji Rosyjskiej: jeżeli zachowacie swoje stanowiska i nie wystąpicie przeciwko wojnie, międzynarodowa społeczność pozbawi was wszystkiego, czego dorobiliście się przez te wszystkie lata. Już nad tym pracują” – mówił. „Odchodźcie z pracy. Parę miesięcy bez pracy będzie dla was lepsze niż całe życie pod reżimem sankcji” – dodał.

Żr.: Onet