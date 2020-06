Do nietypowej kolizji doszło w ubiegłą sobotę w miejscowości Wolica w województwie lubelskim. Podczepiony do ciągnika wóz z sianem odczepił się i uderzył w jadący samochód osobowy. W wyniku zderzenia kierowca wraz z pasażerką pojazdu trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę przed godziną 18:00 w miejscowości Wolica gmina Kraśniczyn. Jak ustalili policjanci, wóz z przewożonymi belami siana uderzył w prawidłowo jadący samochód osobowy marki Dacia, którym podróżowało małżeństwo z gminy Skierbieszów.

W wyniku zderzenia oboje trafili do szpitala. Na szczęście nie doznali poważnych obrażeń. Dopiero po chwili na miejsce zdarzenia przyjechał kierowca ciągnika rolniczego, który zorientował się, że zgubił wóz z sianem, który następnie uderzył w jadącą z przeciwnego kierunku jazdy Dacię.

Czytaj także: Staranował ogrodzenie, a potem uciekł do lasu. Był agresywny

60–latek z gminy Kraśniczyn był trzeźwy. Tłumaczył, że po prostu nie zauważył, że ciągnięty przez niego wóz z sianem odczepił się. Teraz za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie przed Sądem.

Źr. policja.pl