Zima to czas, kiedy można skorzystać z wielu sposobów na rekreację i relaks, jednakże wiąże się to z licznymi zagrożeniami, zwłaszcza dla kierowców. Przed dłuższą podróżą samochodem w trudnych warunkach należy odpowiednio się przygotować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jakie kwestie wymagają uwagi i jak zadbać o bezpieczeństwo podczas jazdy?

Jak przygotować samochód do jazdy zimą?

Przed wyjazdem warto zadbać o stan kół, ponieważ w niskich temperaturach ciśnienie w oponach zwykle szybciej spada. Szczególnie ważne jest to, gdy podróżujemy z większą ilością pasażerów lub dużą ilością bagażu. Zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do przegrzania opony i – w skrajnych przypadkach – do wybuchu podczas szybszej jazdy. W przypadku przewidywanych opadów śniegu warto również rozważyć zastosowanie łańcuchów na koła, co znacznie ułatwi manewrowanie po zaśnieżonej drodze.

Nie zapomnij o starannym umyciu pojazdu, zwłaszcza jego szyb, luster i reflektorów, aby zapewnić sobie dobrą widoczność w przypadku szybkiego zapadnięcia zmroku. Ponadto, warto zatankować samochód dzień wcześniej, aby zaoszczędzić czas podczas podróży. Przed zimową jazdą warto zadbać o odpowiednie wyposażenie samochodu. Poza standardowymi akcesoriami, takimi jak gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, warto zabrać ze sobą:

apteczkę;

linkę holowniczą;

kamizelkę odblaskową;

przewody do rozruchu silnika;

skrobaczki do szyb;

latarkę;

saperkę. Dzięki temu będziesz gotowy na każdą nieprzewidzianą sytuację i dotrzesz do celu bez problemów.

Ostrożna jazda to podstawa

Jazda samochodem zimą wymaga większej ostrożności i uważności niż w innych porach roku. Warunki atmosferyczne, takie jak śnieg, lód i mżawka, mogą wpłynąć na stan nawierzchni i zwiększyć ryzyko wypadków drogowych. Aby podróż przebiegła bezpiecznie i sprawnie, kierowcy powinni przestrzegać pewnych zasad. Warto pamiętać o tym, by zachować bezpieczny odstęp od innych pojazdów, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, a także hamować silnikiem, unikać gwałtownych manewrów i zachować szczególną ostrożność w okolicach niebezpiecznych miejsc. Odpowiednia technika jazdy zimą może pozwolić nie tylko na bezpieczną jazdę, ale również na zmniejszenie zużycia paliwa, co ma pozytywny wpływ na nasz portfel.

Odpowiednie zabezpieczenie na czas wyjazdu

Ubezpieczenie samochodu Compensa to podstawa, która zapewnia kierowcy ochronę przed kosztami wynikającymi z zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub kradzieży pojazdu. AC to podstawowe ubezpieczenie, które chroni kierowcę przed skutkami różnych, nieprzewidywalnych sytuacji, takich jak zdarzenia parkingowe, akty wandalizmu, ciężkie warunki atmosferyczne itp.

Podczas jazdy zimą kierowcy mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenia, takie jak NNW, aby zwiększyć poziom ochrony finansowej na wypadek wypadku na drodze, które może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Kierowcy mogą również wykupić Assistance, które zapewnia szybką i profesjonalną pomoc w różnych sytuacjach, np. w przypadku awarii podczas podróży zimą.

Ubezpieczenie szyb, opon, bagażu lub sprzętu sportowego to kolejne rodzaje ubezpieczeń, które kierowcy mogą wykupić, aby zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa podczas podróży zimą. Możliwości w zakresie ubezpieczeń samochodu są bardzo duże, a kierowcy powinni dopasować zakres ochrony indywidualny do swoich potrzeb. Bezpieczna i komfortowa podróż jest bardzo ważna, a odpowiednie ubezpieczenie samochodu może zwiększyć poczucie spokoju i bezpieczeństwa podczas jazdy.

