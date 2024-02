Książulo, popularny twórca internetowy, wybrał się po pączki do restauracji „Słodki Słony” Magdy Gessler. Influencer kupił tam pączka za 22 złote i podzielił się wrażeniami.

Jak co roku sporo zainteresowania budzą pączki produkowane w restauracji Magdy Gessler „Słodki Słony”. Kontrowersje budzi zwłaszcza ich cena. W tym roku za słodki przysmak należało zapłacić bowiem aż 22 złote.

Niektórzy twierdzą, że to przesada, inni uważają z kolei, iż taki pączek jest wart swojej ceny. Sprawdzić postanowił to influencer Książulo, który opublikował w sieci film z wizyty w restauracji Magdy Gessler.

Książulo przyznał, że po raz pierwszy w życiu zapłacił za pączka 22 złote. Podkreślił jednak, że w jego ocenie pączek jest naprawdę bardzo dobry. Dodał jednocześnie, że cena jest nieco przesadzona.

Książulo o pączkach Gessler

– Jest bardzo dobry, smaczny, pyszny nawet, ale 22 zł za pączka wydaje mi się jakimś absurdem i przesadą. Z bólem serca muszę to powiedzieć, jest najlepszy, ale czy ta cena adekwatna w ogóle? Niewiarygodne by było, to gdyby on był niedobry za takie pieniądze – powiedział Książulo.

– Można użyć lepszych lub gorszych składników, ale to jest nadal pączek. Czy pączek powinien tyle kosztować? (…) Cena jest przegięta! – dodał popularny w sieci influencer.

