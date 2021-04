Nikt nigdy w MEiN nawet nie wspomniał, aby likwidować Polską Akademię Nauk. To dorobek i pewne dziedzictwo, które trzeba po prostu rozwijać, a niektóre obszary trzeba wspierać i reformować – powiedział w poniedziałek minister Przemysław Czarnek.

„Polska Akademia Nauk służy Polsce od wielu lat. Wśród instytutów PAN są takie, które są wybitne również na forum międzynarodowym, jak np. Centrum Badań Kosmicznych, które współpracuje ściśle z amerykańską NASA i realizuje programy, na które również MEiN przeznaczyło środki finansowe. To jest rzeczywiście dorobek i pewne dziedzictwo, które trzeba po prostu rozwijać. Są również takie obszary działania PAN, które trzeba wspierać, trzeba reorganizować po to, żeby potencjał tam drzemiący jeszcze bardziej uwolnić na rzecz państwa polskiego” – mówił szef MEiN w Radiu Maryja.

Czarnek zaznaczył, że w ostatnich latach, zanim jeszcze objął urząd ministra, pojawiło się szereg projektów reformy PAN, w tym koncepcja, nad którą pracował obecny prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Minister zaprzeczył, jakoby planowano likwidację Polskiej Akademii Nauk. Podkreślił, że plotki rozsiewane przez prezesa Duszyńskiego wśród członków PAN na podstawie jakiegoś projektu Narodowego Programu Kopernikańskiego, który kompletnie nic nie ma z PAN, świadczą, że „na stanowisku jest człowiek, który po prostu do tego się nie nadaje i powinien oddać stery komuś, kto będzie myślał o przyszłości PAN”.

„Pana prezesa Duszyńskiego trzeba zapytać wprost, czy jest w stanie wskazać jakikolwiek komentarz ministerstwa lub jakikolwiek projekt przepisu, który by świadczył, że są jakiekolwiek plany likwidacji PAN, a jeśli nie, to honor powinien zmuszać go do podania się do dymisji, bo nie od tego jest prezes PAN, żeby rozsiewać plotki fałszywe na temat tej bardzo ważnej instytucji” – wskazał szef MEiN.

Czarnek zwrócił uwagę, że Narodowy Program Kopernikański jest zupełnie czymś innym niż to, czym zajmuje się PAN.

„Mamy w 2023 r. 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, który jest najbardziej znanym polskim naukowcem na świecie. Ta rocznica skłania nas do tego, żeby opracować program wsparcia polskiej nauki po to, żeby dźwignąć ją zdecydowanie wyżej niż dzisiaj znajduje się w rankingach, również przy współpracy z wieloma polskimi wybitnymi naukowcami, zwłaszcza z obszaru nauk ścisłych, takich, które uprawiał Kopernik, a rozsianych po całym świcie z dorobkiem takim, który niekiedy przekracza i przewyższa dorobek niejednej polskiej uczelni” – mówił Czarnek.

Minister dodał, że ma zostać stworzona „płaszczyzna w związku z urodzinami Kopernika, to nie ma nic wspólnego ani z PAN, ani z jej instytutami i broń Boże z jakąkolwiek likwidacją ani też reformą PAN”. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Jerzy Rausz