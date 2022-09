Badania przeprowadzone w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego potwierdziły, że to złote algi były powodem śnięcia ryb w kanale Gliwickim. Są to glony, które w określonych sytuacjach wytwarzają ichtiotoksyny groźne dla ryb.

Radio RMF FM informuje, że zdaniem ekspertów to złote algi doprowadziły do masowego śnięcia ryb w kanale gliwickim. Między śluzami Rudziniec w Śląskiem i Sławięcice na Opolszczyźnie , w jednym litrze wody mogło się pojawić nawet do 170 milionów tych mikroorganizmów.

Rozgłośnia wyjaśnia, że złote algi występują najczęściej w wodach morskich. Jednak mogą pojawić się również w wodach śródlądowych. Toksyny wytwarzają pod wpływem stresu, np. gdy nagle zmienią się panujące w wodzie warunki.

Na razie nie wiadomo, dlaczego w kanale pojawiło się ich aż tak wiele. Sprawę nadal będą badać eksperci.

Obecnie sytuacja w kanale już się poprawiła, bo pojawiają się pojedyncze śnięte ryby. W ciągu ostatniego tygodnia wyłowiono ich jednak aż 6 ton. Do poniedziałku ciągle obowiązuje zakaz korzystania z wody w tym rejonie, a żegluga jest tam wstrzymana.

Źr. RMF FM