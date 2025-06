Legendarny Złoty Pociąg w końcu odnaleziony? Nie mają co do tego wątpliwości poszukiwacze grupy „Złoty pociąg 2025”, którzy zapewniają, że odnaleźli zaginiony pociąg ze zrabowanymi dziełami sztuki.

Na początku maja do urzędu miejskiego w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie na temat cennego pociągu pancernego III Rzeszy, który przewoził zrabowane kosztowności. Pod koniec wojny złoty pociąg zaginął i co jakiś czas rozpalał wyobraźnię poszukiwaczy. Dotąd jednak nikomu nie udało się zlokalizować miejsca ukrycia pociągu.

Niedługo po zgłoszeniu w mediach społecznościowych powstał profil „Złoty Pociąg 2025”. Pojawiła się tam treść zgłoszenia. „Zgłaszam dokonanie w dniu 23 marca 2025 roku […] trzech wagonów kolejowych towarowych z okresu II wojny światowej, ukrytych w zamaskowanym tunelu. Każdy wagon ma około 12 metrów długości, czterech metrów szerokości oraz czterech metrów wysokości. Wagony ukryte są za zamkniętą, rozsuwaną stalową bramą u wlotu do tunelu” – napisano.

Poszukiwacze nie mają wątpliwości, co do swojego znaleziska. „Po przeprowadzeniu naszych badań, dokładnym przeliczeniu wszystkich zebranych danych i pomiarów wyeliminowano wystąpienie błędu. Wagony są w tunelu na 100 procent, jak i również sam tunel znajduje się we wskazanym przez nas miejscu na 100 proc.” – powiedział przedstawiciel grupy „Złoty Pociąg 2025” w rozmowie z „Faktem”.

Zdaniem badaczy „złoty pociąg” to trzy wagony towarowe. Ich rozmiar nie odpowiada składom przewożącym urobek wydobywczy. Są zbyt duże i ciężkie jak na warunki pracy pod ziemią. „Drugim elementem świadczącym o tym, iż są to wagony od tzw. złotego pociągu, jest wiedza, jaką posiadamy, wyliczenia i pomiary, które pokazują, jak wielką pracę wykonano w celu zasypania i zamaskowania wlotu do tegoż tunelu. Zasypywanie i maskowanie musiało trwać kilka dni i brało w tym udział wielu więźniów obozowych” – powiedzieli „Faktowi” odkrywcy. To nie wszystko, bo grupa dysponuje również zeznaniami świadka. Prace wydobywcze mają ruszyć dopiero w sierpniu.

Źr. Fakt; Radio ZET