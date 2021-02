To bardzo smutny miesiąc dla wszystkich fanów popularnego programu „Nasz nowy dom”. Prowadząca Katarzyna Dowbor poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci kolejnego uczestnika programu. W tym miesiącu to już druga osoba, której losy przedstawiono w popularnym programie Polsatu.

Katarzyna Dowbor w programie „Nasz nowy dom” odmienia życie osób wyjątkowo pokrzywdzonych przez los. W każdym odcinku prowadząca przedstawia trudną historię bohaterów i decyduje, czy ekipa ma wyremontować ich dom. Prezenterka nie zapomina jednak o uczestnikach programu po zakończeniu poszczególnych odcinków. Dowbor stara się śledzić dalsze losy bohaterów jej programu i utrzymywać z nimi kontakt.

Niestety niejednokrotnie nowo wyremontowany dom to szczęście, którym uczestnicy programu mogą się cieszyć u kresu życia. Dzieje się tak, bo często bohaterowie zmagają się z ciężkimi chorobami. Na początku lutego Dowbor poinformowała o śmierci pani Anny Wersewicz, która osierociła córkę Sarę. Kobieta występowała w 117. odcinku programu emitowanego na antenie Polsatu.

„Pani Ania, bohaterka 117. odcinka programu Nasz Nowy Dom, niestety przegrała walkę z chorobą nowotworową. Osierociła córeczkę Sarę. Będziemy zawsze o Pani Ani pamiętać. I cieszymy się, że mogliśmy spełnić Jej marzenie.” – pisała wówczas Dowbor.

Zmarł kolejny uczestnik programu „Nasz nowy dom”

Niestety to nie koniec złych wiadomości, bo teraz prezenterka poinformowała o śmierci kolejnej osoby znanej z programu. „Drodzy, niestety mam dla Was kolejną bardzo smutną wiadomość. Zmarł Pan Wojtek z Wąsewa, bohater 138. odcinka programu „Nasz Nowy Dom”.” – poinformowała Dowbor.

„Pan Wojtek był świetnym tatą i dobrym mężem. Bardzo kochał swoją rodzinę… córeczkę Anię. To wielka strata! Jest mi smutno! Myślę teraz o Pani Renacie i Ani…” – dodała Dowbor na swoim profilu na Instagramie. To nie wszystko, bo do wpisu dołączyła wspólne zdjęcie.

Źr. instagram; wmeritum.pl