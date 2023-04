Znajoma Tomasza Komendy ostrzegła, że jeśli pogłoski są prawdziwe, to Komenda potrzebuje pomocy. W ostatnim czasie znów stało się o nim głośno. Niestety tym razem za sprawą jego problemów osobistych.

Tomasz Komenda 18 lat spędził w więzieniu po niesłusznym skazaniu. Po latach jego sprawa wstrząsnęła Polską. Mężczyzna wyszedł na wolność i uzyskał największe w historii zadośćuczynienie

Niestety historia na razie nie ma happy endu. W mediach znów zrobiło się o nim głośno, tym razem za sprawą problemów rodzinnych. Jego matka zarzuciła mu, że bez słowa zerwał wszelkie kontakty. Mocne słowa padły również ze strony jego byłej partnerki, z którą ma dziecko.

Kobieta wysunęła mocne oskarżenia pod adresem Komendy. „Nie miałam na żłobek, opłaty czy mieszkanie. Kiedy Tomek wydawał pieniądze na kupno apartamentów, które stoją puste lub zamieszkują tam członkowie rodziny, na narkotyki i alkohol, kiedy rozdawał pieniądze na lewo i prawo wszystkim swoim kolegom, jego syn mieszkał w zadłużonym mieszkaniu obrośniętym grzybem” – mówiła w rozmowie z mediami.

W końcu głos zabrała też znajoma Tomasza Komendy, która ujawniła, że wokół niego kręcą się bardzo podejrzane osoby, a on sam wymaga natychmiastowej pomocy. „Jeżeli faktycznie teraz wozi się z jakimiś ciemnymi typami po Wrocławiu (osobiście wiem o depresji i kryzysie), to wiedzcie ludzie, że oni też poczuli kasę i będą go wykorzystywać do interesów. On potrzebuje pomocy, rodziny i prawdziwej miłości bezinteresownej” – powiedziała.

Źr. Radio ZET