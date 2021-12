W wieku zaledwie 34 lat zmarł Żora Korolyov, tancerz znany szerokiej publiczności przede wszystkim z programu „Taniec z gwiazdami”. Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express”, przyczyną jego śmierci było zapalenie mięśnia sercowego.

Żora Korolyov był znanym tancerzem, młodzieżowym mistrzem Polski oraz reprezentantem naszego kraju na mistrzostwach świata. Szerokiej publiczności znany był szczególnie z roli trenera w programie „Taniec z gwiazdami”. Brał udział w show zarówno w TVN, jak i później w Polsacie.

W nocy smutną wiadomość o śmierci tancerza przekazała jego partnerka Ewelina Bator. „Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi – też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy…” – napisała.

Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express”, przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego. „Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł” – podaje tabloid.

