Niegdyś popularna, dziś nieco zapomniana. Zośka, bo o niej mowa, to niewielka, stosunkowo lekka piłeczka, która jest najlepszym przyjacielem osób aktywnych. Zaawansowane triki z piłką w roli głównej wyglądają budzą podziw, ale tak naprawdę każdy z nas może z nią ćwiczyć w domowym zaciszu. Jak zacząć?

Zośka piłka – co to jest?

Mała piłeczka o niewielkiej masie, zwana Zośką (footbag), pochodzi z Azji. W Stanach Zjednoczonych upowszechniła się w XX wieku, a później dotarła również do Europy. Obecnie nieco zapomniana, ale wciąż ceniona przez miłośników aktywnego spędzania czasu. Wszystko dlatego, że można z nią zrobić wiele sztuczek – zarówno tych prostych, jak i zaawansowanych. Na początek przyda się oczywiście dobra piłka. Wygląda trochę jak klasyczna piłeczka do żonglowania, jednak w rzeczywistości prezentuje się nieco inaczej. Wypełniona jest granulatem, a dodatkowo jest miękka, zatem różni się zwłaszcza od zaawansowanych akcesoriów do żonglerki, takich jak na przykład piłki silikonowe.

Podstawowe triki z Zośką

Jeśli żonglerka nie do końca do Ciebie przemawia, wypróbuj trików z Zośką. Są inne w swojej naturze, ale równie efektowne. Podstawowe są bardzo proste i polegają na:

naprzemiennym odbijaniu piłki raz prawą, raz lewą nogą – odbijamy Zośkę stroną wewnętrzną, podnosząc nogi na wysokość bioder,

odbijaniu piłki raz palcami, raz piętą – Zośkę odbijamy naprzemiennie, ale tą samą stopą,

odbijaniu piłki piętą z krzyżowaniem nóg – Zośkę odbijamy, gdy znajduje się za plecami, krzyżując nogi.

Oczywiście, sposobów pracy z Zośką jest znacznie więcej, jednak na początek warto opanować powyższe techniki. Z czasem możesz przejść do zaawansowanych trików, na przykład zastępując nią piłki do żonglowania.

Jak pracować z miękką piłeczką?

Początkowo praca z Zośką może wydawać się trudna. Piłka jest miękka, ale ma swoją masę, więc działa na nią siła grawitacji. Jak więc z nią ćwiczyć? Zacznij od poznania jej specyfiki, na przykład poprzez naprzemienne odbijanie nogami – na początek palcami, żeby było nieco prościej. Wykonaj też proste ćwiczenie, które polega na podbijaniu piłki stopą i łapaniu jej dłonią. Odbijanie Zośki to takie żonglowanie nogami, dlatego opanowanie tej sztuki może trochę potrwać. Pierwsze kilka treningów poświęć na ćwiczenia, w których piłeczka znajduje się przed Tobą. Nie poznasz jej, przechodząc od razu do ćwiczeń, w których rzucasz ją za plecy. Dopiero, gdy ją wyczujesz, możesz przejść do nieco bardziej zaawansowanych technik.

Triki z Zośką – zabawa czy nowe wyzwania?

Opanowanie podstawowych trików przy użyciu Zośki to dopiero początek drogi. Pracę z nią możesz traktować jak zabawę lub aktywność fizyczną, ale jeśli marzy Ci się profesjonalne kuglarstwo, postaw na zaawansowane techniki. Ta niepozorna piłeczka doczekała się nawet własnych mistrzostw świata, co pokazuje skalę możliwości, jakie daje. Z drugiej strony, warto pokazać ją dzieciom – maluchy uwielbiają piłki, a trenując przy pomocy Zośki, ćwiczą koordynację, skupienie czy zwinność. Pamiętaj jednak, że najważniejsze jest dobry sprzęt, zatem warto kupić profesjonalną Zośkę, zamiast przygotowywać ją sobie samemu. Podobnie, jeśli Twoja Zośka z dzieciństwa nie jest w najlepszym stanie. Nowa, precyzyjnie wykonana piłka ułatwia ćwiczenia i sprzyja efektywności.

