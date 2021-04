Dyskusja o dobrowolnej pracy dzieci i młodzieży przerodziła się w kłótnię. – Pani bezrefleksyjnie użyła sformułowania „wynajmie się”? Naprawdę? – dopytywała Anna Maria Żukowska. Agnieszka Gozdyra z Polsat News usiłowała się wytłumaczyć, a dwóch pozostałych gości nie mogło powstrzymać się od śmiechu.

Dyskusja w poniedziałkowym odcinku programu „Debata Dnia” Polsat News dotyczyła dobrowolnej pracy dzieci. Prowadząca Agnieszka Gozdyra przytoczyła treść internetowego ogłoszenia, w którym dwóch 14-latków oferuje podjęcie pracy w wolnym czasie.

Przeciwko takim formom pracy nieletnich protestowała Anna Maria Żukowska. – Dzieciństwo jest po to, żeby to dorośli musieli brać za nas odpowiedzialność do ukończenia 18. roku życia, wtedy wchodzimy w dorosłość i odpowiadamy sami za siebie – tłumaczyła.

Zupełnie inne zdanie w tej sprawie mieli Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy podkreślali, że praca w młodym wieku uczy sumienności, szacunku do pieniądza i wywiązywania się z obowiązków.

– Większym problemem niż to, że dziecko pracuje, jest to, że nie pracuje, potem osiąga wiek dorosły i dalej mu się nie chce pracować, co coraz częściej widzimy – zauważył Mentzen.

– Lewica sama stwarza sobie problemy. Zabrońcie dzieciom pracy, wychowujcie je w lenistwie, a potem twórzcie różne instytucje i urzędy, które będą wyciągały je z kłopotów – ostrzegał poseł PSL.

Żukowska oburzona słowami prowadzącej. Pozostali goście nie mogli powstrzymać się od śmiechu

Kiedy dyskusja powróciła do posłanki Lewicy, doszło do spięcia. – Jeżeli nastolatek wynajmie się do grabienia liści w ogrodzie sąsiadki, albo do strzyżenia trawnika i dogada się z nią… – mówiła Gozdyra.

– Pani totalnie bezrefleksyjnie użyła takiego sformułowania „wynajmie się”? Naprawdę to usłyszałam przed chwilą? – zareagowała Żukowska. Kiedy Gozdyra potwierdziła, posłanka Lewicy przeszła do ofensywy.

– Naprawdę, „wynajmie się”? Nie rezonuje to pani np. z niewolnictwem? Ze sprzedawaniem… – mówiła posłanka. Tymczasem w tle można usłyszeć śmiech Mentzena i Sawickiego.

Dziennikarka Polsat News zaproponowała, że poszuka „synonimu” do tego określenia, by załagodzić konflikt. Cały program można obejrzeć tutaj (dyskusja zaczyna się ok. 45. minuty nagrania):