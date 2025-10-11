W polskim krajobrazie politycznym coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu regulacji dotyczących związków partnerskich. Rządowa inicjatywa, która ma na celu uregulowanie statusu par niebędących w małżeństwie, budzi zarówno nadzieje, jak i krytykę.

Projekt, dyskutowany w ramach koalicji rządzącej, przewiduje około 20 kluczowych uprawnień dla takich związków, w tym dla par jednopłciowych i heteroseksualnych. Poniżej przybliżamy najnowsze informacje na temat tej propozycji, oparte na doniesieniach z różnych mediów.

Według źródeł zbliżonych do rządu, nowa ustawa ma umożliwić parom, które nie mogą lub nie chcą zawierać tradycyjnego małżeństwa, korzystanie z praktycznych praw. Umowa partnerska będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). To rozwiązanie ma uprościć procedurę i zapewnić formalny status związkom. Wśród planowanych uprawnień wymienia się m.in. prawo do dziedziczenia po partnerze, podejmowania decyzji medycznych w imieniu drugiej osoby, a także możliwość wspólnego rozliczania podatków. Projekt nie przewiduje jednak adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, co jest jednym z punktów kompromisu w koalicji.

Rząd podkreśla, że regulacja obejmie zarówno pary tej samej płci, jak i heteroseksualne, co ma na celu wyrównanie szans w codziennym życiu. Jak podają media, szczegóły projektu zostały wypracowane po intensywnych negocjacjach między partiami koalicyjnymi, w tym Lewicą i PSL. Ostateczna wersja ma być zaprezentowana wkrótce, choć dokładny termin nie jest jeszcze znany.

Inicjatywa ta jest wynikiem porozumienia w ramach rządu, gdzie Lewica naciskała na szersze prawa dla społeczności LGBT+, podczas gdy PSL optowało za bardziej konserwatywnym podejściem. Ostatecznie osiągnięto kompromis, w którym umowa notarialna stała się centralnym elementem.

Źródło: WP, TVN24, Onet