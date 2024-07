Przy ul. 1 maja w Strzebiniu w gminie Koszęcin dokonano wstrząsającego odkrycia. Przy drodze leżał 10-latek w ciężkim stanie. Policjanci podejrzewają, że nieustalony sprawca potrącił go samochodem. Trwają poszukiwania.

Policjanci odebrali zawiadomienie w środę ok. godz. 13:40. „Skierowane na miejsce służby potwierdziły to zgłoszenie. 10-letni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że chłopiec prawdopodobnie jechał na hulajnodze” – poinformowała KWP w Katowicach.

Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Mundurowi ustalają m.in. czy 10-latek sam przewrócił się na hulajnodze, czy doszło do wypadku z udziałem innego pojazdu.

Poproszono świadków zdarzenia o kontakt z lubliniecką policją pod numer telefonu 47 85 832 55.

Źr. RMF FM