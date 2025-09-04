72-latek, który odkręcił gaz i wysadził mieszkanie w Łodzi najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Z ustaleń policji wynika, że motywem jego działania była chęć zrobienia na złość synowi i byłej żonie. Podczas przesłuchania przyznał się do spowodowania wybuchu.

Do silnej eksplozji doszło 1 września przed południem w mieszkaniu na czwartym piętrze przy ul. Rodakowskiego w Łodzi. W akcji uczestniczyło 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Wewnątrz nie znaleziono nikogo.

Właściciela mieszkania, jak się później okazało, podejrzanego o wysadzenie lokalu, zatrzymano w samochodzie w pobliżu miejsca wybuchu.

„W chwili zatrzymania przez policję podejrzany był nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach poprzez spowodowanie pożaru i eksplozji gazu, a drugi prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 10 lat więzienia” – informuje nas prokurator Paweł Jasiak, cytowany przez WP.

Policyjne ustalenia wskazują, że 72-latek odkręcił gaz i pozostawił w mieszkaniu zapalony znicz. „Po pewnym czasie wyciek gazu w zetknięciu się z płomieniem doprowadził do wybuchu. Był on na tyle silny, że spowodował spalenie się lokalu mieszkalnego oraz wyrzucił rzeczy pozostające w mieszkaniu, co z kolei spowodowało zniszczenie samochodów zaparkowanych przed blokiem” – mówi WP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

„Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że chciał zrobić na złość byłej żonie oraz synowi, ale nie przewidział, że zniszczenia będą tak duże. W chwili wybuchu ani kobiety, ani jej syna nie było w mieszkaniu” – dodaje prokurator Paweł Jasiak.

Źr. WP