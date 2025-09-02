Tragiczne wydarzenie podczas dożynek w Studziannie. 71-letni mężczyzna stracił przytomność i mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Studziannie, w województwie wielkopolskim, podczas obchodów Święta Plonów. 71-latek uczestniczył w wydarzeniu razem z rodziną, wspólnie spędzając czas przy stole. Nie spożywano alkoholu. Nagle mężczyzna stracił przytomność.

Świadkowie natychmiast podjęli próbę reanimacji, wzywając jednocześnie służby ratunkowe. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, życia 71-latka nie udało się uratować.

Policja, która zajęła się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia, wykluczyła udział osób trzecich. Prokuratura zdecydowała o wydaniu ciała rodzinie zmarłego.

Ze względu na tragedię, do której doszło podczas wydarzenia dożynki zostały przerwane. Organizatorzy nie wyobrażali sobie kontynuacji imprezy w obliczu tak dramatycznej sytuacji.

Przeczytaj również: