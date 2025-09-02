W powiecie złotoryjskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu osobowego. Poszkodowany 23-letni użytkownik hulajnogi trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała.
Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, na łuku drogi w miejscowości Wilków-Osiedle. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w momencie kiedy użytkownik hulajnogi elektrycznej wymijał pieszą doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem osobowym marki BMW.
23-letni użytkownik jednośladu z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony przez ratowników medycznych do szpitala i tam został poddany szczegółowym badaniom. 25-letni kierujący samochodem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ma na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie kto zawinił.
Przeczytaj również:
- Niedźwiedź gonił turystę w Dolinie Kościeliskiej! Jest nagranie [WIDEO]
- Tragedia na S17. Nie żyje ojciec i syn
- Koszmar niedaleko Wieliczki. Nie żyje trzech nastolatków, ujawniono kulisy tragedii
Źr. Policja