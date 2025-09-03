Bardzo groźny wypadek na trasie S12 na obwodnicy Lublina. Samochód osobowy z ogromną siłą uderzył w poduszkę zderzeniową. Nagranie opublikowane przez Generalną Dyrekcję Krajowych Dróg i Autostrad ukazuje, że na skutek zderzenia z samochodu wypadł silnik.
Rozpędzony samochód osobowy uderzył w poduszkę zderzeniową z taką siłą, że aż wypadł z niego silnik. Elementy balustrady znajdowano później kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku.
Do zdarzenia doszło w nocy 31 sierpnia na drodze szybkiego ruchu S12. Służby postanowiły udostępnić nagranie ku przestrodze, apelując o zdjęcie nogi z gazu.
Kierowca przeżył i trafił do szpitala. Utrudnienia ruchu na obwodnicy trwały trzy godziny.
„To zdarzenie pokazuje, jak skutecznie działa współczesna infrastruktura drogowa, która nierzadko pomaga przeżyć w wypadkach. Działanie poduszki zderzeniowej polega na tym, że urządzenie to przejmuje energię uderzenia samochodu” – poinformowała GDDKiA.
