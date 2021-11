Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił na antenie RMF FM, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o 28 128 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Niestety, padnie rekord czwartej fali jeśli chodzi o zgony. W ciągu ostatniej doby zmarło bowiem aż 497 zakażonych osób.

Jednocześnie Adam Niedzielski zauważył, że coraz mniejsza jest dynamika zakażeń, co może wskazywać na to, że zbliżamy się do apogeum czwartej fali. „Dynamika przyrostu spada. W zeszłym tygodniu mieliśmy wzrosty 50-procentowe. W tym na przykład na Mazowszu przyrost jest 20-procentowy” – powiedział minister zdrowia. „Liczby cały czas rosną w tym sensie, że w stosunku do poprzedniego tygodnia jest to przyrost, aczkolwiek przyrost jest stosunkowo niski, w okolicach 15-procentowej dynamiki. Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym tygodniu będziemy mieli apogeum tej fali” – dodał.

Szef resortu zdrowia zabrał też głos w kwestii ewentualnych obostrzeń. „Prowadzimy rozmowę w dziwnej konwencji, że restrykcje są jedyną formą walki z pandemią. Teraz jest inaczej. Mamy szczepienia, mamy lepiej opanowaną organizację” – powiedział. „Wprowadzenie restrykcji w listopadzie ubiegłego roku nie spowodowało, że było mniej zakażeń. Wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem zapobiegania pandemii” – zaznaczył Niedzielski.

