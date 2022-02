Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej mówił o spadkach zakażeń i „początku końca epidemii”. Zapowiedział również, że wkrótce będziemy mogli myśleć o znoszeniu obostrzeń. W rozmowie z portalem Medonet głos w sprawie zabrał lek. Bartosz Fiałek.

Minister Adam Niedzielski zareagował już na spadki zakażeń COVID-19. „Za nami apogeum piątej fali. To przesilenie potwierdza ile w każdym wymiarze, pod względem liczby nowych zakażeń, testów, zleceń POZ na test” – mówił podczas środowej konferencji prasowej.

Szef resortu zdrowia zapowiedział również, że wkrótce możemy spodziewać się decyzji dotyczących sukcesywnego znoszenia obostrzeń. „Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji i wprowadzania łagodniejszych regulacji, abyśmy w wiosnę weszli w normalnym trybie funkcjonowania. Jestem optymistą, mamy do czynienia z początkiem końca epidemii” – dodał.

Nieco mniej entuzjastycznie do sprawy podchodzi reumatolog i popularyzator wiedzy medycznej, lek. Bartosz Fiałek. „Porównywanie Polski do krajów skandynawskich czy Wielkiej Brytanii wskazuje na kompletny brak zrozumienia, jak różna jest sytuacja epidemiczna w tych krajach. Tam odsetek wszczepienia społeczeństwa wynosi około 80 procent, a nawet więcej, jak choćby w Hiszpanii czy Portugalii. U nas jest to około 57 procent. W wymienionych krajach obywatele są i adekwatnie wszczepieni, i odpowiedzialni, respektują zasady sanitarno-epidemiologiczne. W Polsce nie dość, że część społeczeństwa nie chce się szczepić, to jeszcze ignoruje obostrzenia epidemiologiczne. Nie można zwyczajnie porównywać malucha do mercedesa” – powiedział w rozmowie z portalem Medonet.

Żr.: Medonet