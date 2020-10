O. Adam Szustak, twórca kanału „Langusta na palmie”, odniósł się do trwających w Polsce protestów. Wypowiedział się zdecydowanie jako przeciwnik aborcji, jednakże zaapelował, by nie walczyć z protestującymi, ale im pomagać.

Od kilku dni przez Polskę przelewa się fala protestów. Ma ona związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zakazuje w Polsce tzw. aborcji eugenicznej. Głos w całej sprawie zabrało już wiele znanych osób, teraz dołączył do nich o. Adam Szustak.

Twórca internetowego kanału „Langusta na palmie” wypowiedział się jako zdecydowany przeciwnik aborcji. „Jestem zdecydowanie przeciwnikiem wszelkiej aborcji, dlatego że tak mnie uczy Pan Jezus i tak mnie uczy Kościół, który to wziął od Pana Jezusa. I chciałbym, żeby nigdy na świecie żadne nienarodzone dziecko nie traciło swojego życia” – zaznaczył.

O. Szustak zaapelował jednak do katolików. Przywołując słowa Jezusa i św. Pawła przypomniał, że nie muszą się oni bać i walczyć, ale na całą sytuację patrzeć z nadzieją. Obecna sytuacja może być bowiem okazją między innymi dla Kościoła. „Staję przed wami, kochani, jako świadek nadziei. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Ani śmierć, ani życie, ani co głębokie, ani co wysokie. Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani władze. Nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa, która jest nam dana” – mówił.

Dominikanin zaapelował również do chrześcijan o postawę miłości, także wobec protestujących.

Cały film można zobaczyć poniżej.

