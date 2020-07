View this post on Instagram

Musiałem się przejść… przepalić to… ten wieczór… te noc… i dosłownie przez chwilę… ułamek sekundy… miałem wrażenie, że złapałem kontakt… niczym Jodie Foster… doświadczając bliskiego spotkania 3 stopnia… Czy jesteśmy jeszcze w stanie odrzucić nienawiść, ksenofobię, uprzedzenia i spojrzeć na innych z nadzieją na budowanie wspólnego, lepszego jutra?