Zawodnik FAME MMA Adrian Polański miał wypadek. „Polak” jako pasażer wracał z imprezy urodzinowej koleżanki. Wówczas inny samochód zajechał drogę i doszło do kolizji.

Do całego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Adrian Polański uczestniczył w imprezie urodzinowej koleżanki i jako pasażer wracał do domu. Wówczas doszło do kolizji drogowej.

„Polak” poinformował o całej sytuacji w mediach społecznościowych. „Wracaliśmy z imprezy do domu. Inny kierowca zajechał nam drogę” – napisał. Zawodnik udostępnił również zdjęcie, na którym widać, że wypadek był poważny. „Właśnie mignęło mi życie przed oczami” – dodał.

Do wypadku doszło tuż obok przejścia dla pieszych, jednak nikogo, na szczęście, na nim nie było. Po stanie samochodów widać bowiem, że siła uderzenia była bardzo duża.

