Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą przed Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Przed cmentarzem zgromadził się tłum ukraińskich kobiet, które protestowały przeciwko wojnie na Ukrainie.

Ambasador Rosji w Polsce udał się na cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Andriejew chciał złożyć kwiaty z okazji obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa.

Przed cmentarzem zgromadził się wielki tłum złożony głównie z ukraińskich kobiet. Demonstrantki miały ze sobą banery, zdjęcia zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Część z nich miała na sobie jasne ubrania zabrudzone czerwoną farbą symbolizującą krew.

Eskalacja napięcia nastąpiła, gdy przed cmentarzem pojawił się się ambasador Rosji. Tłum blokował przejście. W pewnym momencie demonstrantki oblały go czerwoną farbą.

Incydent uchwyciły m.in. kamery Polsatu, Ria Nowosti oraz dziennikarz Onetu Piotr Halicki.

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

„Jestem dumny ze swojego prezydenta” – powiedział ambasador Rosji po awanturze. „Faszyści! Bandyci!” – krzyczeli w tle protestujący.

„Te terytoria nie należą do Ukrainy” – dodał, odnosząc się do ogłoszonej przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ambasador odjechał, choć tłum nie chciał go przepuścić.

