Andrzej Duda w rozmowie z Piotrem Witwickim dla Interii zdradził m.in., kogo najchętniej widziałby na stanowisku nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Choć jego macierzysta partia PiS przedstawiła swojego kandydata, to prezydent wolałby kogoś innego. Co najbardziej zaskakujące, wymienił nazwisko związane z… Platformą Obywatelską.

Pytany o sprawę impasu w sprawie wyboru następcy Adama Bodnara, prezydent przyznał, że „to jest zasadniczo decyzja parlamentu”. „Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą.” – przyznał Andrzej Duda.

„Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita” – stwierdził zaskakująco Andrzej Duda. „Nie wiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale to człowiek, który zna politykę i jej realia. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny.” – dodał prezydent.

Andrzej Duda: „Warto go rozważyć”

Dopytywany, czy ta kandydatura jest w ogóle realna, prezydent uniknął jednoznacznej odpowiedzi. „Nikt z tych, którzy decydują w tej sprawie nie podejmuje tego wątku. Uważam, że warto byłoby go jednak rozważyć.” – stwierdził Andrzej Duda.

Przypomnijmy, Jan Maria Rokita w 2005 roku był kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera. Przez wiele lat był posłem. Zyskał dużą rozpoznawalność, bo pracował m.in. w komisji badającej okoliczności afery Rywina. Wycofał się z polityki przed wyborami w 2007 roku. Polityk reprezentował konserwatywne skrzydło Platformy Obywatelskiej.

Prezydent zaszczepi się w ostatniej kolejności?

Pytany o sczepienia, Andrzej Duda przyznał, że zaszczepi się w swojej kolejności, bo jako ozdrowieniec powinien być szczepiony dużo później. „Miałem przez internet długie spotkanie z ekspertami w tej dziedzinie, którzy twierdzili, że ozdrowieńcy powinni być szczepieni w ostatniej kolejności. ” – powiedział.

„Rząd przygotował pewne reguły, które obowiązują wszystkich i ja też się do nich stosuję. Powinienem być zaszczepiony wraz z ludźmi w wieku 49 lat. Jak przyjdzie ten moment, to zostanę zaszczepiony. W ogóle nie wyobrażam sobie, żebym został zaszczepiony przed moimi rodzicami. To, że jestem prezydentem, nic tu nie zmienia.” – podsumował Andrzej Duda.

