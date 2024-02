Andrzej Duda chętnie udziela się w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie. Tym razem prezydent postanowił pochwalić się zdjęciami swojego sobotniego zajęcia. Przed południem udał się na siłownię, aby zadbać o formę.

W ostatnim czasie Andrzej Duda zaczął większą wagę przykładać do formy fizycznej. Niedawno publikował zdjęcia z biegania po lesie. W tę sobotę jednak z powodu pogody musiał postawić na aktywność pod dachem.

Prezydent Duda nie zrezygnował z treningu, ale zamiast na świeże powietrze wybrał się na siłownię. Następnie na Instagramie pochwalił się zdjęciami ukazującymi ćwiczenia, jakie wykonywał. Nie zabrakło biegania, ale tym razem na bieżni.

Prezydent postanowił również zachęcić innych do aktywności fizycznej. „Sobota. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra. Spróbujcie, zachęcam! Początki są często niełatwe ale zawsze jest ten pierwszy raz!” – napisał Andrzej Duda na Instagramie.

Źr. Instagram