Prezydent Andrzej Duda dotarł do Kijowa na specjalne zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego. Informację w tej sprawie przekazała we wtorek rano Kancelaria Prezydenta. To już trzecia wizyta Dudy na Ukrainie od czasu rosyjskiej inwazji.

Kancelaria Prezydenta opublikowała we wtorek rano zdjęcie Andrzeja Dudy i ambasadora RP w Kijowie Bartosza Cichockiego. „Prezydent Andrzej Duda na zaproszenie Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na Ukrainie, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej” – czytamy.

📍Przystanek Kijów

Rozpoczęła się kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Andrzej Duda ma również wziąć udział w II szczycie Platformy Krymskiej. To międzynarodowe spotkanie odbywające się w Kijowie, które poświęcone jest zakończeniu rosyjskiej okupacji Krymu. „Panowie prezydenci z pewnością będą rozmawiać o tym, jakiej jeszcze pomocy Polska może udzielić, ale także jakiej pomocy Polska może udzielić politycznie, aby przekonać inne kraje, żeby tej pomocy udzielały i ją kontynuowały” – powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

„Prezydentowi zależy na zdecydowanych krokach restrykcyjnych, które byłyby wymierzone w Federację Rosyjską, które by również pozwoliły zrozumieć obywatelom, jak poważnej agresji dopuścił się ten kraj. Prezydent jest też przekonany, że wszystkie kraje Zachodu, UE, NATO powinny występować solidarnie i w tym kierunku będzie zmierzał” – dodał Paweł Szrot.

Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

Czytaj także: Rosja wskazuje winnych ataku na Duginę. Grozą jednemu państwu. Nie chodzi o Ukrainę

Źr.: TVP Info, Twitter/Kancelaria Prezydenta