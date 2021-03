Andrzej Piaseczny od pewnego czasu zmaga się z zakażeniem koronawirusem. Jak się okazuje, popularny wokalista znalazł się w takim stanie, że konieczna była hospitalizacja i podanie tlenu. Piasek zdołał jednak opublikować nagranie, w którym ostrzega przed lekceważeniem zagrożenia chorobą.

Andrzej Piaseczny w opublikowanym nagraniu przyznaje, że sam wierzył w to, że lekko przejdzie Covid-19. Jak się okazało, w jego przypadku choroba ma jednak ciężkie objawy. Konieczna okazała się hospitalizacja i wspomaganie oddychania.

Andrzej Piaseczny w szpitalu

Muzyk przyznał na nagraniu, że „wolałby w tym stanie w ogóle się nie pokazywać”. Zdecydował jednak, że musi opublikować nagranie, aby przestrzec tych, którzy lekceważą powagę sytuacji. Przyznał, że dopóki nie zachorwał sam także należał do grona sceptyków. „Ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po dziesięciu dniach chorowania znowu musiałem się znaleźć tutaj” – mówi Andrzej Piaseczny.

Popularny Piasek wystąpił na nagraniu z aparatem wspomagającym oddychanie. „Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy spotkać się na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i zaangażowaniem się mną tutaj zajmują” – mówił Andrzej Piaseczny.

Nowe zakażenia

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 052 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Padł więc tegoroczny rekord, a ponad cztery tysiące zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim i śląskim. Resort poinformował również o śmierci 453 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 350 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 956 974 przypadki zakażenia koronawirusem. 48 032 osoby nie żyją a 1 593 165 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Instagram; dorzeczy.pl; wmeritum.pl