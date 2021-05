Anna Lewandowska znalazła się oczywiście wśród osób, które pogratulowały w mediach Robertowi pobicia rekordu Gerda Muellera. Zamieściła w sieci wymowne zdjęcie i krótki wpis.

Sobota to z pewnością dzień, który Robert Lewandowski zapamięta na długo. Wielu osobom z pewnością wydawało się już, że Polak nie pobije niemal 50-letniego rekordu Gerda Muellera. Stało się jednak inaczej.

W ostatnich sekundach meczu z Augsburgiem Lewandowski znalazł się na właściwym miejscu i we właściwym czasie i ustalił wynik spotkania na 5:2. Co najważniejsze, była to jego 41. bramka w obecnym sezonie Bundesligi. Tym samym Lewy pobił niemal 50-letni rekord ustanowiony przez Gerda Muellera.

Pod adresem Lewandowskiego posypały się gratulacje ze wszyskich stron. Z pewnością najcenniejsze były te pochodzące od najbliższych. Anna Lewandowska zamieściła w sieci wspólne zdjęcie z Robertem. Dodała też podpis: „Jestem taka dumna!.

